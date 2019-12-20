Kahramanmaraş'ta kaçak kazı operasyonu: 10 gözaltı

1 Sahte doğumla tahliye oldu Hırsızlıktan 25 yıl hapis cezası olan kadın, sahte doğum raporu ile tahliye oldu. Polis ekiplerinin dikkatli incelemesi sonrasında tahliye olan kadın ve sahte evrak çıkaran eşi, gözaltına alındı.

2 İrem Su'ya çarpan sürücünün cezası düşürüldü Üniversite öğrencisini ölümüne neden olan sürücü hakkında verilen 9 yıllık cezanın 7 yıla düşürüldüğünü duyan anne tepki gösterdi. Acılı anne, "Bana bundan sonra kim anne diyecek?" diye sordu.

3 Derbiye scout akını Tottenham, Leicester City, Crystal Palace ve bir İspanyol ekibinin Vedat Muriç ile Ozan Tufan'ı izlemek için Kadıköy'e geleceği öğrenildi.

4 30 yaşından önce öğrenmeniz gereken 20 hayat dersi Genellikle 30 yaşından sonra kendimize fazla zaman ayıramıyoruz. İşte bu kırılma noktasından önce öğrenmeniz gereken 20 hayat derisini sizler için derledik.

5 6 yaşındaki Menderes, su kuyusunda boğuldu Malatya'da oyun oynadığı sırada 8 metrelik su kuyusuna düşen Menderes Özer, hayatını kaybetti.

6 Şehit babası Safitürk’ten Lütfü Türkkan'a cevap Şehit Kaymakamın babası Asım Safitürk olayı duyduğunda çok üzüldüğünü ama milletvekiline kızmadığını belirtti.