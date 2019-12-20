Kahramanmaraş'ta kaçak kazı operasyonu: 10 gözaltı

Kahramanmaraş'ta, Ağabeyli Mahallesi Ortaköy mevkisinde kaçak kazı yapılacağı ihbarı üzerine jandarma ekipleri ve sivil timler harekete geçerek, birlikte operasyon düzenledi.
10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda, kaçak kazı yaptıkları belirlenen A.G. (43), M.A. (37), M.K.K. (37), S.Ç. (44), M.K. (54), İ.Y. (44), M.G. (53), M.Ç. (65), F.Ç. (58), U.A. (28) suçüstü yakalandı.
MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ
Bölgede yapılan aramada 2 adet yeraltı görüntüleme cihazı, 1 adet dedektör, 1 adet tablet, 1 adet dizüstü bilgisayarı, 2 adet çubuk, 1 adet branda ve kazma ele geçirildi. Ayrıca M.Ç.’nin ikametinde yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 10 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldığı belirtildi.