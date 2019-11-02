Kahramanmaraş'ta kamyon tabela direğine çarptı

Gece saatlerinde Kahramanmaraş-Göksun Karayolu'ndaki köprülü kavşakta Göksun istikametine giden Hayri Kekeç yönetimindeki kamyon, köprülü kavşakta sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tabela direğine vurdu.
KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTI
Kazada Hayri Kekeç hurdaya dönen kamyondan kendi imkanlarıyla çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Hayri Kekeç, ambulansla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.