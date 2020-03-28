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Kahramanmaraş'ta karantinaya alınan yaşlı amca isyan etti

Koronavirüs salgını kapsamında şüphe üzerine karantina altına alınan yaşlı adam görevlilere zorluk çıkardı.

İHA | 28.03.2020 - 17:28..
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Kahramanmaraş'ta, koronavirüs şüphesiyle Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde gözetim altına alınan 80 yaşındaki ismi açıklanmayan yaşlı adam odasından çıkarak görevlilerle tartıştı.

"BENİ BURAYA HAPSETTİNİZ"

Hastane görevlileri tarafından kaydedilen görüntülerde yaşlı adam, “Gitmiyorum. Hepinizi öldüreceğim. Bende bir şey yok. Çağırın doktorunuzu, muayenenizi yapın. Beni buraya hapsettiniz. Muayene yok bir şey yok. Yaşım 80 olmuş zaten." dedi.

Karantinaya alınan yaşlı adam görevlilere zorluk çıkardı

"BEN BURADA DURAMAM, AÇIN KAPIYI GİDEYİM"

Yaşlı adam sağlık çalışanlarının uyarılarını dikkate almayarak, "Bulaştırıyorsam bırakın evime gideyim. Ben burada duramam. Ben kendi evimde de hapisim zaten. Hanım yok, çocuk yok. Açın kapıyı bırakın gideyim. Gidersem giderim size ne” dedi.

Kahramanmaraş'ta karantinaya alınan yaşlı amca isyan etti

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