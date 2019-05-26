Kahramanmaraş'ta kaybolan küçük Mustafa'dan iyi haber

Busenaz Sürmeneli, Grand-Prix Usti Slam Boks Turnuvası'nda 69 kiloda şampiyon oldu.

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'Kıyafetin kirli' diye koltuğa oturtulmayan çocuğa burs

Mersin'de bir yolcu minibüsüne binen ve kıyafetleri kirli olduğu bahanesiyle koltuğa oturtulmayan çocuğa, eğitim hayatı boyunca burs verilecek.