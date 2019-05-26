taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0775
Euro
6.824
Altın
1284.92
Borsa
86072.28
Gram Altın
251.137

Kahramanmaraş'ta kaybolan küçük Mustafa'dan iyi haber

Afşin ilçesinde akşam saatlerinde kaybolan 4 yaşındaki Mustafa Yanık, 8 saatlik çabalar sonucu uyurken bulundu.

İHA | 26.05.2019 - 04:09..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Çoğulhan Mahallesi’nde yaşayan Ramazan ve Merve Yanık çiftinin çocuğu 4 yaşındaki Mustafa Yanık’ın iftar vakti kaybolması üzerine ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine 15 jandarma, 30 komando, 25 güvenlik korucusu, AFAD, itfaiye ekibi ve vatandaşların katılımıyla kayıp çocuk aranmaya başladı.

Kahramanmaraş'ta kaybolan küçük Mustafa'dan iyi haber

TARLADA UYURKEN BULDULAR

Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik araması sonucu Yanık, evlerine yaklaşık 500 metre mesafedeki buğday tarlasında uyur vaziyette bulundu.

Sağlık durumu iyi olduğu tespit edilen çocuk, ailesine teslim edildi.

Kahramanmaraş'ta kaybolan küçük Mustafa'dan iyi haber

Kahramanmaraş'ta kaybolan küçük Mustafa'dan iyi haber

Kahramanmaraş'ta kaybolan küçük Mustafa'dan iyi haber

Kahramanmaraş'ta kaybolan küçük Mustafa'dan iyi haber

Kahramanmaraş'ta kaybolan küçük Mustafa'dan iyi haber

Kahramanmaraş'ta kaybolan küçük Mustafa'dan iyi haber

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rumlar için tek seçenek Türkiye ve KKTC ile uzlaşmak

Rumlar için tek seçenek Türkiye ve KKTC ile uzlaşmak

60
Havuza düşen yavru tilkiyi itfaiye kurtardı

Havuza düşen yavru tilkiyi itfaiye kurtardı

11
'Kıyafetin kirli' diye koltuğa oturtulmayan çocuğa burs

'Kıyafetin kirli' diye koltuğa oturtulmayan çocuğa burs

40
Barcelona'yı deviren Valencia, Kral Kupası'nı aldı

Barcelona'yı deviren Valencia, Kral Kupası'nı aldı

6
Hakkari'de terör operasyonu

Hakkari'de terör operasyonu

0
Okul sıralarında hazırlanarak Avrupa şampiyonu oldu

Okul sıralarında hazırlanarak Avrupa şampiyonu oldu

5
Kahramanmaraş'ta kaybolan küçük Mustafa'dan iyi haber

Kahramanmaraş'ta kaybolan küçük Mustafa'dan iyi haber

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir