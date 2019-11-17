Kahramanmaraş’ta kumar operasyonu

Kahramanmaraş’ta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri Onikişubat ilçesi Malik Ejder Mahallesi’nde ise bir okey salonunu takibe aldı.

İŞ YERLERİ KAPATILDI

Ekipler, iş yeri alt katında bir masada kumar oynayanları suçüstü yakaladı. İskambil kağıtlarına ve masa üzerindeki paraya el koyan polis, kumar oynayan şahısları yakalayarak cezai ve idari işlem yaptı.

İşletme sahibi Fatih G.’ye ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı. Her iki olayda ele geçirilen 980 liraya el konuldu. İş yerleriyle ilgili kapama ve mühürlenme işlemi başlatıldı.



