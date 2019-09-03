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Kahramanmaraş’ta kural tanımayan şoförler kamerada

Mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet ile otomobilini kamyonet gibi kullanan sürücü, vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İHA | 03.09.2019 - 15:44..
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde mevsimlik işçileri tıka basa 2 kamyonete yerleştiren ve herhangi bir güvenlik önlemi almadan trafikte seyir eden umursamaz sürücüler, arkasından seyir eden diğer sürücüler tarafından görüntülendi.

TRAFİK KURALLARINI VE İNSAN HAYATINI HİÇE SAYDILAR

Bir diğer görüntü ise Kahramanmaraş-Kayseri yolu üzerinde gerçekleşti. Otomobilini kamyonet gibi kullanarak aşırı yük yükleyen sürücüyü görüntüleyen vatandaşlar, trafik kurallarını ve insan hayatını hiçe sayan sürücülerin tespit edilerek, gerekli yasal işlemin yapılmasını istediler. Kamyonet ve otomobil sürücülerinin, herhangi bir kazaya neden olup olmadığı ise bilinmiyor.

Mevsimlik işçileri kamyonet kasasında balık istifi taşıdılar

Kahramanmaraş’ta kural tanımayan şoförler kamerada

Kahramanmaraş’ta kural tanımayan şoförler kamerada

Kahramanmaraş’ta kural tanımayan şoförler kamerada

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