Kahramanmaraş'ta lokanta açılışında rekor kırıldı

Kahramanmaraş'ta lokanta açılışı, sokaktan geçenleri bile doyurdu.

ADANA KEBAP HAZIRLATTI

Adana’dan Kahramanmaraş’a gelerek lokanta açan Salih Oral, açılışında Maraş’ın plakasına atıf yaparak 46 metre uzunluğunda dev Adana kebap hazırlattı.

46 METRELİK KEBAP 20 DAKİKADA PİŞİRİLDİ

Onlarca usta tarafından hazırlanan 46 metrelik kebap, 20 dakikada pişirildikten sonra 30 saniye de tüketildi. Açılışta vatandaşlara, 5 bin adet Adana şiş kebabı da ikram edildi.

46 metrelik kebap saniyeler içinde tüketildi VİDEO

REKOR KIRDI

Daha önce Ankara’da 40 metre uzunluğunda Adana kebabı pişirdiklerini söyleyen Oral, Kahramanmaraş’ın plakasının 46 olması nedeniyle kendi rekorlarını kırarak 46 metre uzunluğunda Adana kebabını yaptıklarını ve vatandaşlara ikram ettiklerini söyledi.

"İKİ LEZZETİ BİRLEŞTİRMEK İSTEDİK"

Kahramanmaraş’ta dondurma ile kebabı buluşturduklarını söyleyen Oral, “Biz Adana’dan geldik Kahramanmaraş’a, 46 metre uzunluğunda gerçek Adana kebabı tattırmaya ve 600 kişilik kebabı yedirmeye geldik. Kahramanmaraş dünyanın en güzel dondurmasını yapıyor ve dünyanın en güzel kebabı ise Adana’da yapılıyor. Biz de iki lezzeti birleştirmek istedik. Dünya rekor denemesi kıyma olarak Fransa’da yapılmış ve 5 metre 60 santim ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiş. Biz bunu daha önce Ankara’da 40 metre yapıp rekor kırmıştık. Ve bu kez de Kahramanmaraş’ın plakası olan 46’ya atıfta bulunarak 46 metre uzunluğunda yaptık. Burada işletmemizin açılışı nedeniyle de vatandaşlara şu ana kadar 5 bin şiş Adana kebabı ikram ettik.” ifadelerini kullandı.