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Kahramanmaraş'ta market hırsızları yakalandı

Girdikleri marketten 16 bin liralık sigara çalan hırsızlar, polisler tarafından gözaltına alındı.

DHA | 24.10.2019 - 18:57..
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Girdikleri iki marketten 20 bin liranın üzerinde sigara çalan hırsızlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

16 BİN LİRALIK SİGARA

Kahramanmaraş'ta, dün akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi'ndeki bir markette giren hırsızlar, 16 bin lira değerinde sigara ile kasada bulunan 1200 lirayı alıp kaçtı.

MOBESE'DEN TESPİT EDİLDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri işyeri ile çevredeki güvenlik ve MOBESE kameraları görüntülerinden hırsızlığı 3 kişinin yaptığını ve kaçtıkları otomobilin plakasını tespit etti.

İKİNCİ SOYGUNLARINI İTİRAF ETTİLER

Otomobili seyir halinde yakalayan ekipler,içerisindeki Ferhat S. (26), Murat Ç. (24) ve Burak Ö.'yü (24) gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler sorgularında suçlarını itiraf ederken, 5 Ekim'de de Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir marketten de 6 bin 500 lira değerinde sigara çaldıklarını söyledi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kahramanmaraş'ta market hırsızları yakalandı

Kahramanmaraş'ta market hırsızları yakalandı

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