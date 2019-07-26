taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6424
Euro
6.2847
Altın
1419.09
Borsa
102770.16
Gram Altın
258.012

Kahramanmaraş'ta milyonlarca fidan toprakla buluştu

Harekete geçen plan doğrultusunda kentte, erozyon ve sel tehlikesi en aza indirildi.

İHA | 26.07.2019 - 14:19..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kahramanmaraş’ta 5 milyon 96 bin 286 adet fidan toprakla buluştu.

AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kentte erozyon ve taşkın sularla mücadele edilmesi kapsamında ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta milyonlarca fidan toprakla buluştu

96 BİN 286 FİDAN

Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, "Kahramanmaraş Yeşilkuşak Orman İçi Ağaçlandırma Erozyon Kontrolü Uygulama Projesi" ile Ahir Dağı’ndaki Keklik Deresi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Altındaş, Kahramanmaraş’ta 5 milyon 96 bin 286 adet fidan dikimi gerçekleştiğini söyledi.

Kahramanmaraş'ta milyonlarca fidan toprakla buluştu

EROZYONLA MÜCADELE

Altındaş, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz Bölgesinde yer almakta olan Keklikderesi, Kahramanmaraş’a 12 kilometre uzaklıktadır. Ahırdağı yöresinin önemli bir bölümü otlatma amaçlı kullanılan Keklikdere yağış havzasından oluşmaktadır. Bu havzanın vejetasyon yapısı aşırı, düzensiz ve erken otlatmalar ile birlikte bozulmuştur. Çalışma alanı arazi sınıflandırması esaslarına göre değerlendirildiğinde, her türlü erozyon sınıfı aktif şekilde görülmektedir. Erozyonla taşınan topraklar özellikle alt havzaların dere şebekelerinde önemli ölçüde tortunun taşınmasına neden olmaktadır. Bölgeye 260 bin badem, 4 bin ceviz, 50 bin kuşburnu, 18 bin mahlep, 12 bin ahlat ve 1 milyon 156 bin sedir fidanı dikimiyle toplam 1 buçuk milyon toprağı fidanla buluşturduk. Bu kapsamda il genelinde son bir yılda 5 milyon 96 bin 286 adet fidanı toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta milyonlarca fidan toprakla buluştu

Kahramanmaraş'ta milyonlarca fidan toprakla buluştu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Terörist Mihraç Ural'dan 'hayattayım' pozu

Terörist Mihraç Ural'dan 'hayattayım' pozu

153
Kabinede revizyon gündemde

Kabinede revizyon gündemde

135
Fransa'dan Türkiye'ye füze savunma sistemi

Fransa'dan Türkiye'ye füze savunma sistemi

164
Alinur Aktaş belediye şirketlerinde kendini görevlendirdi

Alinur Aktaş belediye şirketlerinde kendini görevlendirdi

572
ABD, S-400'lerin aktif edilmemesini istedi

ABD, S-400'lerin aktif edilmemesini istedi

259
Emre Belözoğlu maç sonu sinirlerine hakim olamadı

Emre Belözoğlu maç sonu sinirlerine hakim olamadı

178
Rafet El Roman'ın kızları tatilde

Rafet El Roman'ın kızları tatilde

63
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir