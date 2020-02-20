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Kahramanmaraş'ta MOBESE'ye yansıyan trafik kazaları

Kahramanmaraş’ın çeşitli noktalarında meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameraları tarafından kaydedildi.

İHA | 20.02.2020 - 07:00..
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Kahramanmaraş kent merkezindeki çeşitli noktalarında bulunan MOBESE kameralarının kaydettiği ilk kaza, Onikişubat ilçesi stat kavşağında meydana geldi.

Trafikte seyir halinde olan bir otomobil yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada taklalar atıp yere düşen vatandaş yaralandı.

Bir diğer kaza ise, Onikişubat ilçesi Kadir Paşa Bulvarında meydana geldi. Görüntülerde park halindeki bir otomobil aniden yola girerken, seyir halindeki başka bir otomobil ile çarpışıyor.

KAZALARDA 20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Geçtiğimiz yıl kent merkezinde meydana gelen 14 trafik kazası MOBESE kameralarına yansırken kazalarda 20 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Meydana gelen trafik kazalarında ise dikkatsizlik ve kural ihlali dikkati çekti.

MOBESE kameralarının kaydettiği trafik kazaları VİDEO

Kahramanmaraş'ta MOBESE'ye yansıyan trafik kazaları

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