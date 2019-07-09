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Kahramanmaraş'ta motosiklet gaspçıları yakalandı

Motosiklet tamircisinin boğazına bıçak dayayıp, aracını gasbeden 2 kişi, tutuklandı.

DHA | 09.07.2019 - 22:43..
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Kahramanmaraş'ta dün akşam saatlerinde hırsızlık meydana geldi.

2 kişi, motosiklet tamircisi Hasan G.'nin hurda olarak aldığı plakasız motosikleti boğazına bıçak dayayıp gasbetti. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, yaptıkları incelemede şüphelilerin Yaşar Z. (18) ile Enes B. olduğunu tespit etti. Şüphelilerle ilgili yapılan araştırmada Yaşar Z.'nin 23, Enes B.'nin ise  51 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüphelilerin gasbettikleri motosikletle iki ayrı hırsızlık yaptığı belirlendi. Yaşar Z. ve Enes B., mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

ÇEKİN DE MEMLEKET YAKIŞIKLI GÖRSÜN

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Enes B. ile Yaşar Z. tutuklanarak cezaevine konuldu. Cezaevine teslim edilmeden önce hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Enes B., kendisini görüntüleyen gazetecilere "Çekin de memleket yakışıklı görsün" dedi.

BEKÇİYİ BIÇAKLAMIŞTI

Öte yandan, Enes B. 2 hafta önce mahalle bekçisini bıçaklamıştı. 24 Haziran'da meydana gelen olayda iki kişiyle kavga eden Enes B., olaya müdahale eden mahalle bekçilerinden Murat A.'yı sağ bacağından bıçaklayarak yaralamış, sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

 


Kahramanmaraş'ta motosiklet gaspçıları yakalandı

Kahramanmaraş'ta motosiklet gaspçıları yakalandı

Kahramanmaraş'ta motosiklet gaspçıları yakalandı

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