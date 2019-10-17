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Kahramanmaraş'ta öğrenci minibüsü ile otomobil çarpıştı

Kahramanmaraş'ta öğrenci minibüsü ile otomobil'in çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

İHA | 17.10.2019 - 23:42..
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Kaza, Kahramanmaraş-Adana yolunun 36’ıncı kilometresinde meydana geldi.

MİNİBÜS TERS YOLA GİRDİ

Türkoğlu ilçesi Şekeroba Çok Programlı Lise öğrencilerinden 13 kişiyi taşıyan minibüs, kavşağa ters yoldan girmeye çalıştığı sırada, Kahramanmaraş istikametinden Nurdağı istikametine seyir halinde olan otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kahramanmaraş'ta öğrenci minibüsü ile otomobil çarpıştı

1 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 15 kişi yaralanırken, yaralılardan 3 yaşlarındaki çocuk kaldırıldığı Türkoğlu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Yaralılar kaza sonrası olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kahramanmaraş'ta öğrenci minibüsü ile otomobil çarpıştı

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