Kahramanmaraş'ta öğrenci minibüsü ile otomobil çarpıştı

Kaza, Kahramanmaraş-Adana yolunun 36’ıncı kilometresinde meydana geldi.
MİNİBÜS TERS YOLA GİRDİ
Türkoğlu ilçesi Şekeroba Çok Programlı Lise öğrencilerinden 13 kişiyi taşıyan minibüs, kavşağa ters yoldan girmeye çalıştığı sırada, Kahramanmaraş istikametinden Nurdağı istikametine seyir halinde olan otomobille kafa kafaya çarpıştı.
1 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Kazada 15 kişi yaralanırken, yaralılardan 3 yaşlarındaki çocuk kaldırıldığı Türkoğlu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Yaralılar kaza sonrası olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.