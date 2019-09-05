Kahramanmaraş'ta otobüs şoförüne tehdit

Kahramanmaraş'taki Saçaklızade Mahallesi'nde, halk otobüsü ile Üngüt-Namık Kemal arasında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Cahit Taşkıran, trafikte otomobil sürücüsü Rüstem E. ile tartıştı.
KAPILARI KİLİTLEYİP YARDIM İSTEDİ
Tartışma sırasında Rüstem E., eline aldığı baltayla otobüsün yanına gelip Taşkıran'la tartışıp tehdit etti. Cahit Taşkıran ise aracın camını kapatıp, kapılarını kilitleyerek polisten yardım istedi.
Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Rüstem E.'yi evinde gözaltına aldı.
Otobüs şoförünü baltayla tehdit etti VİDEO