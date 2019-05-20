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Kahramanmaraş'ta otomobil çarpan yaya öldü

Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, otomobil çarptı. Aşırı hızlı olduğu öne sürülen otomobil ise hurdaya döndü.

DHA | 20.05.2019 - 08:40..
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Kahramanmaraş Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda 72 yaşındaki Ethem Karayağlı, yolun karşısına geçmek isterken Sabahattin Ay (19) yönetimindeki 46 ABL 724 plakalı otomobil çarptı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Aşırı hızlı olduğu öne sürülen otomobil yaklaşık 50 metre ileride durabilirken, Karayağlı ağır yaralandı. Ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ethem Karayağlı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta otomobil çarpan yaya öldü

Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Sabahatin Ay, polis tarafından gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta otomobil çarpan yaya öldü

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