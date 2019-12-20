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Kahramanmaraş'ta otomobil takla attı:1 ölü 4 yaralı

Kahramanmaraş’ta taklan atan otomobildeki 5 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 4'ü yaralandı.

İHA | 20.12.2019 - 22:53..
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Kahramanmaraş'ta Göksun’dan Elbistan ilçesine seyir halinde olan Alaattin Ş. (66) idaresindeki 46 U 1132 plakalı otomobil, sol şeritte seyir halindeyken sol tarafta bulunan yön levhasına çarptı.

OTOMOBİL TAKLA ATIP BOŞ ARAZİYE YUVARLANDI

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce refüje, daha sonra takla atıp yolun sağında bulunan boş araziye yuvarlandı. Kaza sonrası otomobilde bulunan sürücü Alaattin Ş. ile Mehmet T. (70), Nezihe. (70), Büşra F. T. (25) ve Tülay T. (54) yaralandı.

Kahramanmaraş'ta otomobil takla attı:1 ölü 4 yaralı

1 KİŞİ MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, yaralılardan Nezihe T. kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta otomobil takla attı:1 ölü 4 yaralı

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