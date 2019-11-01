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Kahramanmaraş'ta otomobil traktöre çarptı

Elbistan ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

AA | 01.11.2019 - 20:14..
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşanan kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kahramanmaraş'ta otomobil ile traktör çarpıştı VİDEO

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Nedim Gül (59) idaresindeki 46 KD 574 plakalı otomobil ile İsrafil Firik idaresindeki 46 VD 415 plakalı traktör, Akveren Mahallesi Termik Caddesi'nde çarpıştı. Otomobil traktörün ön kısmındaki demir aparata çarptı. Tavanı kopan otomobil hurdaya döndü. Can pazarının yaşandığı kazada sürücü Nedim G. ile kızı Ayşe G. yaralandı.

Sürücü ile birlikte Ayşe Gül (19) yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bu arada kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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