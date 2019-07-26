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Kahramanmaraş'ta polis hırsızlığı önlemek için çalıştı

Belirlenen bir apartmanda uygulama yapan ve kendilerini farklı tanıtan polislere, ev sahipleri hiç çekinmeden kapılarını açtı.

İHA | 26.07.2019 - 10:02..
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesinde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşlara bilgilendirme çalışması yaptı.

'TÜPÇÜ' DENİLİNCE KAPI AÇILDI

Rastgele kapı zillerini çalarak, "Arkadaşıma geldim, kapı numarasını bilmiyorum" diyen ekipler, doğalgazlı bir binanın kapısını çalarak, "Tüpçü geldi" dedi, ancak ev sahibi polise yine de kapıyı açtı. Ekipler bunun üzerine rastgele kapı açan dairelere çıkarak, uyarılarda bulundu.

Kahramanmaraş'ta polis hırsızlığı önlemek için çalıştı

"HIRSIZLIKLA MÜCADELEDE VATANDAŞ DA YARDIMCI OLSUN"

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü olarak bütün birimlerle, suç ve suçlularla mücadele etmeye çalıştıklarını ifade eden Komiser Mustafa İnce, ''Bugün kapıdan ve açıktan hırsızlık konularıyla ilgili muhtarımla beraber bu apartmana geldik. Tabi ki, ilginç olan yönü doğalgazlı evlerin kapısını çalan arkadaşımız 'Tüpçü geldi' dedi. Bütün ikamet sahipleri de kapıları açtılar. Biz hırsızlıkla mücadele ederken, vatandaşlarımızdan da yardım bekliyoruz. Özellikle vatandaşlardan kapılarını kapalı tutmaları, ikamet içerisinde ziynet eşyası ve yüklü miktar para bulundurmamaları ve en önemlisi de bilmedikleri, yüzünü tanımadıkları kişilere kapılarını açmamalarını istiyoruz.'' dedi.

Kahramanmaraş'ta polis hırsızlığı önlemek için çalıştı

"APARTMAN SAKİNLERİ BİLİNÇLENSİN"

Apartmanlarda güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini ifade eden İnce, ''Görüyoruz ki bütün ikametlerde kameralar var. Burada Asayiş Şube'den arkadaşlar da var. Onlarla da birlikte çalışıyoruz. İkamet hırsızlıklarıyla ilgili oradan arkadaşlarımız geliyor. Evlerde bulunan kameraların bazılarının çalışır durumda olmadığını görüyoruz. Biz bu konularda vatandaşlarımızı uyarıyoruz ve bilinçlenmeye davet ediyoruz. Aldığımız tedbirlerle birlikte hırsızlık oranları büyük oranda düştü. Biz bu çalışmaları sürekli yapıyoruz ve apartman sakinlerini bilinçlendiriyoruz.'' diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta polis hırsızlığı önlemek için çalıştı

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