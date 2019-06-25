taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7626
Euro
6.5679
Altın
1431.19
Borsa
95492.7
Gram Altın
265.897

Kahramanmaraş'ta polis memuru kazada hayatını kaybetti

Kontrolden çıkarak karşı yönden gelen kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü 46 yaşındaki polis memuru, yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

DHA | 25.06.2019 - 17:47..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Kayseri-Kahramanmaraş yolunun Kürtül Mahallesi mevkisinde Göksun yönüne giden Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Necmi Gür (46) yönetimindeki 46 PN 923 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp karşı yönden gelen C.Ö. yönetimindeki 63 AP 076 plakalı kamyonla çarpıştı.

DOKTORLARIN MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada otomobil hurdaya dönerken, Necmi Gür ise ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Gür, daha sonra ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Necmi Gür, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta polis memuru kazada hayatını kaybetti

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kamyon sürücüsü C.Ö. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta polis memuru kazada hayatını kaybetti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı

Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı

1718
Yeşim Salkım'dan Gülben Ergen paylaşımı

Yeşim Salkım'dan Gülben Ergen paylaşımı

103
Memur ve emeklilerin zamlı maaşları

Memur ve emeklilerin zamlı maaşları

313
Hamdi Alkan cenaze tabutuna sarılan eşini fotoğrafladı

Hamdi Alkan cenaze tabutuna sarılan eşini fotoğrafladı

214
İstanbul'un kaybedilmesinde çaldılar kampanyasının etkisi

İstanbul'un kaybedilmesinde çaldılar kampanyasının etkisi

423
Erdoğan, kabine revizyonu hakkında konuştu

Erdoğan, kabine revizyonu hakkında konuştu

720
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim sonuçları değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim sonuçları değerlendirmesi

760
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir