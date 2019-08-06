Kahramanmaraş'ta polisten kaçan arabadan uyuşturucu çıktı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden Kahramanmaraş’a uyuşturucu sevkiyatı ve ticareti yapmaya çalışan bir otomobili Doğukent Mahallesi'nde durdurmak istedi.
POLİS ATEŞ EDEREK DURDURDU
Ekipleri fark eden otomobil sürücüsü, istikametini değiştirerek hızla uzaklaşmaya başladı. Polisten kaçan otomobil bir ağaca çarparak dururken, araçta bulunan şahıslar yaya olarak kaçmaya çalıştı.
15,5 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Ekipler tarafından havaya ateş edilerek durdurulan Okan P. ve Hüseyin D. yakalandı.
Polis ekipleri otomobilin bagaj kısmında yaptığı aramada 12,5 kilo esrar maddesi ele geçirdi. Şüpheliler uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı.