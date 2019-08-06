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Kahramanmaraş'ta polisten kaçan arabadan uyuşturucu çıktı

Polisin yol uygulamasında dur ikazına uymayıp kaçan 2 şüphelinin arabasında 15,5 kilogram uyuşturucu çıktı.

İHA | 06.08.2019 - 14:41..
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Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden Kahramanmaraş’a uyuşturucu sevkiyatı ve ticareti yapmaya çalışan bir otomobili Doğukent Mahallesi'nde durdurmak istedi.

POLİS ATEŞ EDEREK DURDURDU

Ekipleri fark eden otomobil sürücüsü, istikametini değiştirerek hızla uzaklaşmaya başladı. Polisten kaçan otomobil bir ağaca çarparak dururken, araçta bulunan şahıslar yaya olarak kaçmaya çalıştı.

15,5 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler tarafından havaya ateş edilerek durdurulan Okan P. ve Hüseyin D. yakalandı.

Polis ekipleri otomobilin bagaj kısmında yaptığı aramada 12,5 kilo esrar maddesi ele geçirdi. Şüpheliler uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta polisten kaçan arabadan uyuşturucu çıktı

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