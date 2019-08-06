İstanbul'da en pahalı mezar yeri 30 bin lira

1 İstanbul'da zihinsel engelli kişi, camiyi kundakladı Kağıthane'de zihinsel engelli olduğuna dair raporu bulunan bir kişi, girdiği camiyi kundakladı. O anlar kameralara yansırken, gözaltına alınan kişi, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

2 Kahramanmaraş'ta polisten kaçan arabadan uyuşturucu çıktı Polisin yol uygulamasında dur ikazına uymayıp kaçan 2 şüphelinin arabasında 15,5 kilogram uyuşturucu çıktı.

3 Gurur Aydoğan askerden döndü Askerlik görevi için bir süredir İskenderun'da olan merhum Oya Aydoğan'ın oğlu oyuncu Gurur Aydoğan, istanbul'a döndü.

4 Elazığ'da üvey annesini öldüren katil yakalandı Elazığ’da 6 yıl önce hamile üvey annesini öldüren ve 2 kere yakalanmasına rağmen cezaevinden firar eden zanlı, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı. Katil zanlısı, adliyeye sevk edildi.

5 Melahat Ürkmez ile yeni romanı Hadimi’yi konuştuk Ödüllü yazar Melahat Ürkmez ile yazarlığı ve Lale Devri’nden bir âlim Ebu Said El Hadimi’yi konu edindiği tarihi romanı “Hadimi” üzerine konuştuk…

6 Realme, dünyanın ilk 64 MP kameralı telefonunu tanıtacak Realme, 8 Ağustos’ta dünyanın ilk 64 MP kameralı akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor.