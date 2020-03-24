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Kahramanmaraş'ta polisten saklanan yaşlılar yakalandı

Gelen yasağın ardından dışarıya çıkan yaşlı vatandaşlar, polis minibüsünü görünce otomobilin arkasına gizlendi.

DHA | 24.03.2020 - 13:22..
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İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından polis ve jandarma ekiplerinin, denetimleri devam ediyor.

OTOMOBİLİN ARKASINA GİZLENDİLER

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, denetim yapan polisleri fark eden 65 yaş üzeri 3 kişi, park halindeki otomobilin arkasına saklandı.

Kahramanmaraş'ta polisten saklanan yaşlılar yakalandı

POLİS EVLERİNE GÖNDERDİ

3 kişi, her ne kadar kendilerini gizlemeye çalışsa da başarılı olamadı ve yanlarına gelen polis tarafından uyarıldı. Polis memurunun uyarısı üzerine vatandaşlar, evlerine döndü.

Öte yandan 3 kişinin otomobilin arkasına gizlendikleri sırada çekilen fotoğraf, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

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