Ülkemizde koronavirüsle mücadele devam ederken, bu zorlu zamanlarda önemli bir role sahip olan sağlık görevlileri, hastanelerde gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor...

Kimileri virüs nedeniyle ailelerinden ayrı bir yerde kalırken, kimileriyse ailelerini gönderip evde yalnız yaşamaya başladı.

SAĞLIKÇILARDAN 'EVDE KAL ÇAĞRISI'

Kahramanmaraş'ta ise görevli olan 8 sağlık çalışanı bir araya gelerek, besteledikleri türküyü seslendirip, vatandaşlara evde kal çağırısında bulundu.

Kahramanmaraş'ta sağlıkçılar koronavirüse türkü yazdı