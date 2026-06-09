Kahramanmaraş’ta silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı
Kahramanmaraş’ta silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı faaliyetlerine ilişkin yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda belirlenen adresleri takibe aldı.
Yapılan planlamanın ardından tespit edilen noktalara eş zamanlı operasyon düzenlendi.
EŞ ZAMANLI BASKINLARDA 5 GÖZALTI
Operasyon kapsamında adreslere giren ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin kaçak silah ticaretiyle bağlantılı oldukları iddiası üzerine gözaltı işlemleri gerçekleştirildi.
Yakalanan kişilerin emniyete götürülerek sorguya alındığı öğrenildi.
RUHSATSIZ SİLAH VE FİŞEKLER ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerde yapılan aramalarda önemli miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi. Aramalarda;
- 2 adet ruhsatsız tabanca
- 3 adet tabanca şarjörü
- Farklı çap ve özelliklerde 75 fişek
bulundu.
Ele geçirilen malzemelere el konulurken, delil incelemesi için emniyete götürüldü.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili emniyetteki işlemlerin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü olarak sürdürüldüğü kaydedildi.