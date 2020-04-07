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Kahramanmaraş'ta sokağa çıkan genç kıza ceza

Yasağa rağmen sokağa çıkan 19 yaşındaki S.Y.'ye 392 lira para cezası kesilirken, genç kız kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Babam görecek cezayı, çekmeyin" dedi.

DHA |
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Kahramanmaraş'ta sokağa çıkan genç kıza ceza

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı denetimlere devam ediyor.

Trabzon Bulvarı'nda yapılan denetimlerde sokağa çıkanları evlerine gitmeleri konusunda uyaran ekipler, sokağa çıkması yasaklanan kişilere yönelik de kimlik kontrolü yaptı.

19 YAŞINDA OLAN GENÇ KIZA PARA CEZASI UYGULANDI

Yapılan kontrollerde S.Y.'nin 19 yaşında olduğunun tespit edilmesi üzerine polisler, Kabahatler Kanunu kapsamında genç kıza 392 lira idari para cezası yazıldı.

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkan genç kıza ceza


"ÇEKMEYİN, BABAM GÖRECEK CEZAYI"

Ceza işlemi uygulanırken gazetecilerin sokağa çıkma yasağının olduğunun hatırlatılıp 'Neden sokağa çıktınız?' sorusu üzerine S.Y., "Canım istedi çıktım. Çekmeyin, babam görecek cezayı." dedi.

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkan genç kıza ceza

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkan genç kıza ceza


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