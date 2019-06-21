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Kahramanmaraş’ta sürücü bayılan kadını hastaneye getirdi

Kahramanmaraş'ta otobüs şoförü bayılan kadını hastaneye yetiştirdi. Genç kadın, hemen sedyeyle hastaneye alındı.

İHA | 21.06.2019 - 09:07..
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Avşar Kampüsü’nden kent merkezi istikametine giden belediye otobüsünde yolculuk yapan Şeyma B. bir anda bayıldı.

SEDYEYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Diğer yolcuların uyarması üzerine otobüs şoförü Derviş Kara, güzergahını değiştirerek, otobüsü Yörükselim Devlet Hastanesi Acil Servisine götürdü. Acil servis görevlileri tarafından otobüsten indirilen kadın, sedyeyle hastaneye alındı.

Kahramanmaraş’ta sürücü bayılan kadını hastaneye getirdi

Kahramanmaraş’ta sürücü bayılan kadını hastaneye getirdi ViDEO

ACİL BÖLÜMÜNE GETİRİLDİ

Genel durum bozukluğu teşhisi konulan kadın tedavisinin ardından taburcu edildi. Yaşanan olayı anlatan otobüs şoförü Derviş Kara, “Birden otobüste bayılmış bana da başka bir yolcu söyledi. Benden kolonya istediler ben de hemen hastanenin acil bölümüne getirdim.” diye konuştu.

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