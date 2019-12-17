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Kahramanmaraş'ta sürücüsüz araç 3 otomobile çarptı

Kahramanmaraş’ta park halindeki araç cadde üzerinde yokuş aşağı kendiliğinden hareket ederek 3 araca çarptı.

İHA | 17.12.2019 - 06:16..
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Tavşantepe Mahallesi Ahir Dağı Caddesi'nde, park halindeki 46 HE 986 plakalı otomobil, kendiliğinden hareket ederek cadde üzerinde yokuş aşağı ilerlemeye başladı.

Kahramanmaraş'ta sürücüsüz araç 3 otomobile çarptı

3 ARACA ÇARPTI

Araç önce yol kenarında park halindeki 01 ALG 27 plakalı otomobile, daha sonra cadde üzerinde seyir halinde olan 46 LT 990 plakalı otomobile çarptı. Hızını alamayan otomobil, park halindeki 46 ABY 837 plakalı otomobile çarparak durdu.

Kahramanmaraş'ta sürücüsüz araç 3 otomobile çarptı

2 KİŞİ YARALANDI

Aracın çarptığı Salih K. idaresindeki 46 LT 990 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Kazada otomobilde bulunan Zehra K. (35) ve Erdem K. (3) yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan 4 otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kahramanmaraş'ta sürücüsüz araç 3 otomobile çarptı

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