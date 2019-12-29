Kahramanmaraş'ta takla atarak yoldan çıkan araç alev aldı

Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu Necip Fazıl Şehir Hastanesi kavşağında, Cemal K, yönetimindeki B CU 4601 Almanya plakalı lüks otomobiliyle il merkezine seyir halindeyken yağmur nedeniyle hastane kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybetti.

BURUNLARI BİLE KANAMADI

Taklalar atarak ancak durabilen lüks otomobil alev aldı. Yanan otomobilden son anda çıkan sürücü Cemal K, yanında bulunan oğlu kazayı burnu bile kanamadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede otomobildeki yangını söndürdü.

ARACIN DEĞERİ 2 MİLYON TL

Maddi değeri 2 Milyon TL olduğu öğrenilen otomobil hurdaya döndü.