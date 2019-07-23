Kahramanmaraş’ta tanker şoförü yanarak can verdi

Kahramanmaraş’ta direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrilen tankerin sürücüsü, yanarak hayatını kaybetti.
ŞARAMPOLE YUVARLANDI
Sabahattin Güngördü (64) idaresindeki yakıt tankeri, Kayseri istikametinden Göksun istikametine seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı.
SÜRÜCÜ YANARAK CAN VERDİ
Kazada tanker alev alarak yanmaya başlarken, tanker sürücüsü de yanarak can verdi.
Kazada hayatını kaybeden sürücünün, DNA testi sonucu kesin bilgilerine ulaşılacağı öğrenildi.
Yanan tanker bilgilerine ise plakadan ulaşıldığı belirtildi.