Kahramanmaraş’ta tanker şoförü yanarak can verdi

D-100 karayolu üzerinde şüpheli bir otomobile yapılan operasyonda tarihi eser kaçakçısı yakalandı.

ABD'de kıyafet mağazasına giren bir kadın, mağaza çıkışında hiç beklemediği bir olayla karşılaştı.

Hindistan'ın Ay görevleri için tasarladığı Chandrayaan-2 uzay aracı, başarılı bir şekilde uzaya gönderildi.

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Beşiktaş, Bojan Nastic'i transfer ediyor

Adriano ile yollarını ayıran Beşiktaş, Genk forması giyen Bojan Nastic ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlıların bu transfer için kasasından 1 milyon euro çıkacak.