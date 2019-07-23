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Kahramanmaraş’ta tanker şoförü yanarak can verdi

Kayseri yolunda devrilen yakıt tankeri alev aldıktan sonra sürücü, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İHA | 23.07.2019 - 10:59..
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Kahramanmaraş’ta direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrilen tankerin sürücüsü, yanarak hayatını kaybetti.

ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Sabahattin Güngördü (64) idaresindeki yakıt tankeri, Kayseri istikametinden Göksun istikametine seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı.

Kahramanmaraş’ta tanker şoförü yanarak can verdi

SÜRÜCÜ YANARAK CAN VERDİ

Kazada tanker alev alarak yanmaya başlarken, tanker sürücüsü de yanarak can verdi.

Kazada hayatını kaybeden sürücünün, DNA testi sonucu kesin bilgilerine ulaşılacağı öğrenildi.

Yanan tanker bilgilerine ise plakadan ulaşıldığı belirtildi.

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