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Kahramanmaraş'ta tarlada salatalığın kilosu 50 kuruş

Kahramanmaraş’ta salatalık üreticileri yaptığı açıklamada, salatalık hasadının artık herkes yaptığı için piyasanın düştüğünü belirtti.

İHA | 19.07.2019 - 11:28..
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Kahmanmaraş Türkoğlu ilçesi Yeşilyöre Mahallesinde hasadı yapılan salatalıkların üreticisi fiyatın düştüğünü söyledi.

KİLOSU 50 KURUŞ

Kahramanmaraş hasadı yapılan salatalıklar çevre illere gönderiliyor.

Tarlada salatalığın kilosunu 50 kuruştan sattıklarını belirten üretici Enes Karataş, çiftçiler haricinde herkesin salatalık ekimi yaptığı ve bundan dolayı ürünün fiyatının düştüğünü söyledi.

Kahramanmaraş'ta tarlada salatalığın kilosu 50 kuruş

"BU İŞİ ARTIK HERKES YAPIYOR"

Karataş, "Piyasada salatalık üretimi arttı ve bu işi marketçisi de yapıyor, memuru da yapıyor aslında piyasayı onlar düşürüyor. Biz ise her zaman bu işi yapıyoruz” diye konuştu.

TARLADA ÇALIŞMA ŞARTLARI ZOR

Tarlada çalışmanın zor olduğunu söyleyen Ayşe Çelik ise, “Sabah geliyoruz ve kahvaltımızı yaptıktan sonra tarlada salatalık hasadı yapıyoruz. Öğle yemeğini yedikten sonra akşam saatlerinde hasat edilen salatalığı yıkadıktan sonra kasalara yerleştirip gönderiyoruz” diye konuştu.

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