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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi de ağır yaralandı.

İHA | 06.12.2019 - 05:52..
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Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi İstiklal Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı’nda, Hakan G. idaresindeki araç, bulvar üzerinde seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki bir ağaca vurduktan sonra taklalar atarak durdu.

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

1 KİŞİ ÖLDÜ 3 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri araçta bulunan şoför Hakan G. ile yolcu konumundaki H.A ve Z.A’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Sağlık görevlileri yolcu konumundaki Ö.B’nin (16) ise hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından hayatın kaybeden Ö.B’nin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

Kazaya karışan araç çekici yardımıyla yoldan kaldırılarak, çift yönlü trafiğe kapanan bulvar yeniden trafiğe açıldı.

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

"İKİ TUR DÖNDÜ VE ÖNÜME DÜŞTÜ

Kazanın görgü tanıdığı Adem Kaynar isimli bir vatandaş ise, “Ben karşı yoldan geliyordum ve araç ta bu şeritten geliyordu. Buradan gelip ağaca vurdu ve bir iki tur döndü ve önüme düştü. Ben de o sırada 112 ve 155’i aradım. Araçta 4 kişi vardı” ifadelerini kullandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

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