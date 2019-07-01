Kahramanmaraş’ta trafik kazası

Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu ilçesi Dereli Mahallesi’nde kaza meydana geldi.

Emin Tut kullandığı otomobiliyle seyir halindeyken, freninin boşalması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki toprak zemine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü ve yanında bulunan Osman Tut (41), Hayriye Topaktaş (47), Kamil Topaktaş, Talha Armut (5) ile İsmail Topaktaş (56) yaralandı.

1 KİŞİ ÖLDÜ 5 YARALI

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İsmail Topaktaş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



