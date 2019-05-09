Kahramanmaraş’ta ucuz pide tartışması

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Kahramanmaraş’ta 400 gram Ramazan pidesinin fiyatı, Fırıncılar Odası tarafından 3 lira olarak belirlendi.

Vatandaşlara ucuz ekmek satmak isteyen Kazım Yiğit ise kendi fırınında ve şubelerinde Ramazan pidesini 2.5 liradan satışa çıkarttı.

Kahramanmaraş Fırıncılar Odası Başkanı Erol Güneş ise yaptığı denetimi cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek Kazım Yiğit’in iş yerlerinde ekmeğin gramajını düşürerek fiyatını da ucuzlattığını ileri sürdü.

Videoda, Dulkadiroğlu ilçesi Sakarya Mahallesi’nde Kazım Yiğit’e ait olan fırınının bir şubesine, zabıtalarla birlikte gelen Başkan Güneş, ruhsatında unlu mamuller olarak geçen iş yerinde Ramazan pidesi üretilemeyeceğini belirtiyor. Zabıta ekipleri de ekmek üretme ruhsatı olmayan iş yerinde ekmek üretildiği için cezai işlem uyguluyor.

Sosyal medya üzerinde ise vatandaşlar, Fırıncılar Odası Başkanı Erol Güneş’e tepki gösteriyor. İş yeri personeli, "Şu mübarek günde idare etseniz" diyor. Güneş ise videoda, "Lan siz idare etmiyorsunuz. Kaç paraya satıyorsun şu ekmeği. Sana verilen fiyat tarifen kaç para? Niye 3 liraya değil de 2.5’tan satıp boz bozculuk yapıyorsun memlekette" ifadelerini kullanıyor. Aynı görüntülerde elindeki pideyi masanın üzerine fırlatması da büyük tepki çekti.

"UCUZ EKMEK SATMAK İSTEDİK"

İş yeri sahibi Kazım Yiğit bu videonun Fırıncılar Odası Başkanı tarafından çekilerek sosyal medyaya yayıldığını belirterek, "Biz vatandaşlara ucuz ekmek satmak istedik. Fırıncılar Odası tam Ramazan girişinde ekmeğin fiyatını 3 lira olarak açıkladı. Biz 2.5 liradan satacaktık. Başkan geldi fiyat listesi verdi. Biz birde o listenin 500 lira ücretini ödedik. Başkan bizim diğer Sakarya şubemize gitmiş ve ekmeği 3 liradan satacaksınız demiş. Zabıtalarla birlikte geliyorlar. Orada üretim yaptığımız için de ihtar veriyorlar. Bize şu anda 15 gün süre tanımışlar. Orası ekmek fabrikası olarak değil unlu mamulleri olarak geçiyor. Bu yüzden bir ihtar verildi. Ancak bu sadece bizim değil, bu sorun Türkiye’nin sorunudur. Unlu mamulleri üzerine her tarafta ekmek yapılıyor. Piyasada unlu mamulleri üretilen yerlerin sayısının artmasıyla bizde bu şekilde şubeleşmeye karar vermiştik" dedi.

"2,5 LİRADAN SATILSA KURTARIR"

"Madem zam yapılacaktı da, neden bir ay öncesinden yapmadı" diye soran Yiğit, şöyle devam etti:

"Bizde öncesinden çevreye ve dağıtım yaptığımız yerlere fiyatını 2.5 lira olarak söyledik. Biz bu şekilde satış yapınca böyle tepki gösterdiler. Her şeyde halkı mı kazıklayalım? Halci bir yerden, yumurtacı birden, fırıncı bir yerden, marketçi oradan kazıklasın. Artık bu kadarı yeter yani. Bu ekmek 2.5 liradan da satılsa kurtarır. Ben bu yapılanları kınıyorum, orada çalışan personellere hakaret etmelerini. Hiç hoş bir davranış değil bu yaptıkları" diye konuştu.







