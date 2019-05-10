Kahramanmaraş'ta uyuşturucu kullanan oğlunu şikayet etti

Kahramanmaraş Narlı Bahçelievler Mahallesi'nde oturan H.K., uyuşturucu bağımlısı olan oğlu A.K.'yı kurtarmak için her yolu denedi ancak başarılı olamadı.

"OĞLUM UYUŞTURUCU KULLANIYOR"

Oğlunu uyuşturucudan kurtarmak isteyen baba, son çare olarak jandarmadan yardım istedi. 156'yı arayan H.K., "Oğlum A.K. uyuşturucu kullanıyor" diye ihbarda bulundu.

METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

İhbar üzerine jandarma ekipleri narkotik köpekle eve giderek arama yaptı. Yapılan aramada 1 gram metamfetamin ele geçirildi. A.K. ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

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