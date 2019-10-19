Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da yapılan operasyonda FETÖ'nün sözde Bartın il imamı ve Ulus ilçe imamı yakalandı.

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Robert Pattinson: Batman kahraman değil

Yeni Batman filminde Bruce Wayne'i canlandıracak olan Robert Pattinson, Batman'in bir kahraman değil, daha komplike bir karakter olduğunu söyledi.