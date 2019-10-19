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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarda toplam 28 kişi gözaltına alındı.

DHA | 19.10.2019 - 06:11..
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KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik toplam 8 operasyon düzenlenirken, 28 kişi de gözalına alındı.

8 OPERASYON

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün de desteğiyle, Pazarcık Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 operasyon düzenledi.

NARKOTİK KÖPEKLER NOKTA ATIŞI YAPTI

Narkotik dedektör köpekleri 'Atos' ve 'Safir'in de kullanıldığı operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Uyuşturucunun bir kısmı, arama yapılan otomobilin yakıt deposunun kapağının altından çıktı.

28 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında toplam 28 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

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