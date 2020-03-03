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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 105 kişiden 19’u tutuklandı.

İHA | 03.03.2020 - 06:40..
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Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü polis timleri, üç hafta içinde yaptığı takipler neticesinde 61 uyuşturucu satışına suçüstü müdahale etti.

105 KİŞİ'DEN 19'U TUTUKLANDI

Ekipler, kullanıcı ve satıcısı olmak üzere 105 kişiye adli işlem yaptı. Bu şahıslardan uyuşturucu ticareti kapsamında gözaltına alınan Bedir P. (42), Mehmet N.T. (33), Serkan Ç. (21), Fatih E. (43), Adem T. (43), Adem D. (31), Muketder İ. (40), İsa Y. (29), Beyza P. (28), Ömer M. (29), Ömer K. (25), Muzaffer A. (24), Nazım H. (34), Yaşar D. (28), Muhammet K. (24), Hüseyin A. (46), Mehmet O.T. (26), Ahmet B. (42), M.T.B. (17) isimli uyuşturucu satıcıları tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama

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