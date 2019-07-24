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Kahramanmaraş’ta uyuşturucu satıcılarına operasyon

Uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi yakalandı.

İHA | 24.07.2019 - 16:38..
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Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda F.K., H.R., C.K., A.K., S.A., H.K., D.D., Z.A., H.G., T.A. ve uyuşturucu madde sattıkları R.K. isimli şahıslar, düzenlenen operasyonla yakalandı.

EVLERİNDEN ADETA CEPHANE ÇIKTI

Gözaltına alınan şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 7 parça halinde toplam 56.85 gram kannobionit (bonzai) uyuşturucu madde, 1 parça halinde 2.49 gram kubar esrar uyuşturucu madde, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet şarjör, 2 adet ruhsatsız av tüfeği 7 adet 7.65 çapında mermi, 3 adet av tüfeği fişeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 855 TL para ele geçirildi.

11 KİŞİ GÖZALTINDA

R.K. isimli şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan; diğer 10 şüpheli şahsa ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem yapılacağı belirtildi.

Operasyonda yakalanan F.K., S.A. ve Z.A. isimli şahısların ise gözaltına alındığı ve mahkemeye sevk edileceği bildirildi.
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu satıcılarına operasyon

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu satıcılarına operasyon

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