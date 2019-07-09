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Kahramanmaraş'ta uzman çavuş, otomobilde eşini vurdu

Müberra Kuzdan otomobilde, eşi Uzman Çavuş Gökhan Kuzdan'ın tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralandı. Gözaltına alınan şahıs, 'kazara' olduğunu söyledi.

DHA | 09.07.2019 - 08:45..
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Gaziantep'te görev yapan Gökhan Kuzdan, eşiyle birlikte Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki akraba düğününe katıldı. Düğünün ardından Kuzdan çifti otomobillerine bindi.

Bir süre sonra araçtan silah sesi geldi.

Çevredekiler, araca koştuklarında Müberra Kuzdan'ın başından vurulduğunu gördü.

ÇAVUŞ, KARISINI VURDU: DURUMU AĞIR

Gökhan Kuzdan, otomobille eşini Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ağır yaralanan Müberra Kuzdan yoğun bakımda tedaviye alınırken, Gökhan Kuzdan jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta uzman çavuş, otomobilde eşini vurdu

"KAZAYLA VURDUM" DEDİ

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen Uzman Çavuş Gökhan Kuzdan'ın ifadesinde, eşini kazara vurduğunu söylediği öğrenildi.
Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri, olayın meydana geldiği araçta detaylı inceleme yaptı.

Kahramanmaraş'ta uzman çavuş, otomobilde eşini vurdu

Kahramanmaraş'ta uzman çavuş, otomobilde eşini vurdu

Kahramanmaraş'ta uzman çavuş, otomobilde eşini vurdu

Kahramanmaraş'ta uzman çavuş, otomobilde eşini vurdu

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