Kahramanmaraş'ta uzman çavuş, otomobilde eşini vurdu

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Bitlis'te vatandaşlar sahillere akın etti

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Sigara içtiği için uyardı, kavga çıktı

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Mahalleli el birliği ile yangından otomobil kaçırdı

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1 TOKİ Isparta'da hak sahiplerini belirledi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Isparta'nın Çünür Mahallesi'nde inşa edeceği 300 konut için kur çekimi gerçekleşti.

2 Kahramanmaraş'ta lüks aracında uyuyan adam ölüyordu Uyuduğu lüks cipte havasız kalarak boğulmak üzere olan bir kişi, ölmek üzereyken son anda kurtarıldı.

3 Beşiktaş, antrenmanında vinçle takip Beşiktaş, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.

4 Gurbetçiler için dövizli askerlik bedeli belli oldu Yapılan düzenlemeyle birlikte 2018 yılında 2 euro ödeyen gurbetçiler, askerlik için artık 5 bin 133 euro ödeyecek.

5 Erzincan'a temmuz ayında kar yağdı Türkiye'nin ve dünyanın birçok bölgesi sıcakla kavrulurken Erzincan’da 3 bin 549 metre yükseklikteki Keşiş Dağları'nın zirve noktası, temmuz ayında beyaza büründü.

6 Elazığ'da kaçak kazı yapanlar drone'lara yakalandı Elazığ'da bir köy evinin avlusunda kaçak kazı yaparken jandarmaya ait drone ile tespit edilen 4 şüpheli, gözaltına alındı.