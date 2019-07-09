Kahramanmaraş'ta uzman çavuş, otomobilde eşini vurdu

Gaziantep'te görev yapan Gökhan Kuzdan, eşiyle birlikte Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki akraba düğününe katıldı. Düğünün ardından Kuzdan çifti otomobillerine bindi.
Bir süre sonra araçtan silah sesi geldi.
Çevredekiler, araca koştuklarında Müberra Kuzdan'ın başından vurulduğunu gördü.
ÇAVUŞ, KARISINI VURDU: DURUMU AĞIR
Gökhan Kuzdan, otomobille eşini Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ağır yaralanan Müberra Kuzdan yoğun bakımda tedaviye alınırken, Gökhan Kuzdan jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
"KAZAYLA VURDUM" DEDİ
Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen Uzman Çavuş Gökhan Kuzdan'ın ifadesinde, eşini kazara vurduğunu söylediği öğrenildi.
Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri, olayın meydana geldiği araçta detaylı inceleme yaptı.