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Kahramanmaraş'ta yakıtı biten aracı götürdüler

Onikişubat ilçesinde otomobilinin yakıtı biten kişi, arkadaşlarından yardım istedi. Çekme halatı olmayan gençler, otomobili ilginç bir şekilde benzin istasyonuna taşıdı.

İHA | 10.10.2019 - 10:32..
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Şeyh Edibali Bulvarı’nda seyir halindeki bir otomobilin yakıtı biten sürücü, arkadaşlarından yardım istedi.

Kahramanmaraş'ta yakıtı biten aracı götürdüler

OTOMOBİLİ AYAKLARIYLA İTTİLER

Çekme halatı olmayan gençler ise ilginç bir yola başvurdu. Gençler, geldikleri otomobilin ön kaputuna oturarak yakıtı biten otomobili ayaklarıyla iteklediler.

Kahramanmaraş’ta yakıtı biten otomobili böyle götürdüler VİDEO

Kahramanmaraş'ta yakıtı biten aracı götürdüler

"İTEREK GETİRDİK"

Otomobili ittirmek için yardım ettiğini söyleyen gençlerden biri, “Az önce arkadaşımın yakıtı bitmiş ve bizi aradı. Ben de diğer arkadaşları aradım ve onlar da yakıtları bittiğinde bu yöntemi kullanıyorlarmış ben de ilk defa şahit oldum. Yaklaşık 500 metre kadar otomobili bu şekilde benzin istasyonuna iterek getirdik. Arkadaki otomobil gidince biz de ayağımızla ittirdik.” diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta yakıtı biten aracı götürdüler

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