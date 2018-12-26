Kahramanmaraş'ta yeni doğan bebek cami avlusuna bırakıldı

Pazarcık'a bağlı Çamlıtepe Mahallesi'ndeki caminin imamı, avluda battaniyeye sarılı halde kız bebeği buldu. İmamın ihbarı üzerine camiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bebek, sağlık ekibi tarafından ambulansla Pazarcık Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Bir haftalık olduğu belirlenen bebek Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Servisi'ne sevk edilerek burada tedaviye alındı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Polisin, bebeğin anne ve babasını bulmak için soruşturma başlattığı bildirildi.