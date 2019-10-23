Kahramanmaraş'ta zabıta memuru esnafı darp etti

Sabah saatlerinde bir iletişim mağazasına giren zabıta memurları, mağazanın önündeki reklam dubası için esnafa ceza yazmak istedi. Esnaf, sokaktaki tüm mağazaların önünde duba olduğunu, sadece kendisine ceza yazılamayacağını söyleyince, zabıta memurunun saldırısına maruz kaldı.

Sabah saatlerinde personeli ile kahvaltı yapan Ali Tekiş’in, Dulkadiroğlu ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki iş yerine zabıta ekipleri geldi.

Zabıta memuru tartıştığı esnafı darp etti.VİDEO

CEZA YAZMAK İSTEYİNCE TARTIŞMA ÇIKTI

İş yerinde kısa süreli görüşme sonrası vergi levhasını isteyen zabıta ekipleri ve işletme sahipleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından birlikte iş yerinin önüne çıkan zabıta memuru E.O., iş yeri sahibi Ali Tekiş’e saldırdı. O anlar iş yeri kamerasınca görüntülendi.

ADALETSİZLİĞE KARŞI ÇIKTIM

Yaşadıkları olay sonrası hastaneden darp raporu alan ve emniyete suç duyurusunda bulunan işletme sahibi esnaf Ali Tekiş, “Sabah zabıtalarımız ile üzücü bir olay yaşadık. Biz sabah saatlerinde personelimiz ile kahvaltı yaparken, iki zabıta memuru gelerek vergi levhamı sordu. Vergi levhamı isteyerek ceza yazacağını söyledi. Neden? diye sorduğumda dışarıda dubadan dolayı olduğunu söyledi. Bende bunun üzerine arkadaşlarla dışarı çıktık. Çevredeki esnafları örnek göstererek bana neden ceza kesildiği sordum. Böyle bir adaletsizlik olur mu dedim. Tartışmamızda ne hakaret ne de başka bir olay var. Bunun üzerine arkadaş bana saldırdı. Aynı anda vurarak boğazımı sıktı. Burası Türk Cumhuriyeti, zabıta cumhuriyeti değil” dedi.