Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza: 1 ölü

Elbistan-Göksun kara yolunun Çağılhan Mahallesi yakınlarında, Yunus Eren idaresindeki hafif ticari araca, Mehmet Yapar yönetimindeki tır arkadan çarptı.

OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, karşı istikametten gelen Bayram Sakızcı'nın kullandığı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, 112 Acil Servis ile itfaiye ekibi sevk edildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, hafif ticari araçta bulunan İsmet Eren hayatını kaybetti. Sürücü Eren ile 7 yaşındaki ikizler Mehmet Emin ve İsmet Emin Eren itfaiye ve acil sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

ARAÇLAR OLAY YERİNDEN KALDIRILDI

Diğer otomobilde bulunan sürücü Bayram Sakızcı ile Mehmet Sönmez de yapılan ilk müdahalenin ardından Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü şekilde sağlanan trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.