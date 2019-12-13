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Kahramanmaraş'taki bakımevinde yaşlılara kötü muamele

Kahramanmaraş’ta özel bir bakımevinde kaydedilen görüntülerde, yaşlı bir adamın kafasındaki yarada bakımsızlıklar kurtçuklar türediği görüldü.

İHA | 13.12.2019 - 00:37..
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, geçen yıl, özel bakımevinde kalan Mehmet M’nin kafasındaki açık yarasında kurtçuklar türedi.

GÖRÜNTÜLERİN ÇEKİLMESİNİN ARDINDAN HAYATIN KAYBETTİ

Yaşlı adamın geçen yıl çekilen görüntülerin ardından hayatını kaybettiği öğrenildi. Bakımevinde kalan muhtaç yaşlıların aynı yatakta iki kişi yattıkları, kimisini de yer yatağında yatmaya çalıştıkları iddia edildi.

Kahramanmaraş'taki bakımevinde yaşlılara kötü muamele

İLGİSİZLİKTEN DOLAYI HASTA OLUYORLAR

Bir başka hasta yakını A.C. ise, bakımevindeki dedesinin yanına bayram ziyareti için gittiğini ve dedesinin banyoda unutulduğunu iddia ederek, “Dedemi bayram gününde ziyarete gitmiştik ve dedemin bakımevinde olmadığını söylediler. Daha sonra dedemin banyoda unutulduğunu öğrendik. Kurumla sorunlar yaşamıştık ve böyle bir hatanın nasıl yapıldığını sormuştuk. Bu ilgisizliklerden dolayı hasta da oluyorlar” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'taki bakımevinde yaşlılara kötü muamele

Kahramanmaraş'taki bakımevinde yaşlılara kötü muamele

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