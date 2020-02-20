Kahramanmaraş'taki pompacı Sevda, dikkat çekiyor

Kahramanmaraş’ta bir akaryakıt istasyonunda pompacılık yapan Sevda Tuzlugöl, müşterileri güler yüzle karşılayıp araçlarına yakıt dolduruyor.

İşini severek yaptığını söyleyen Tuzlugöl, akaryakıt istasyonuna gelen özellikle kadın müşterilerin kendisini görünce mutlu olduğunu ifade etti.

"KADINLARIN ÜRETMESİ GEREKİYOR"

Tabuları yıkmak için bu mesleği seçtiğini söyleyen Tuzlugöl, “Ben daha önce 5 ay kadar işsizdim ve tabuları yıkmak istiyordum. Karşıma bu iş çıktı. Kadınların, hayatın her alanında olması gerektiğini düşünüyorum. Ben işimi seviyorum ve işe ilk başladığımda insanlar önce yadırgadı ve sonra kabullendi. Bütün kadınlara örnek olmak için bu işi yapıyorum. Kadınların da üretmesi ve her yerde çalışabilmesi gerekmektedir." dedi.

HEDEFİ TIR ŞOFÖRÜ OLMAK

"Her işin zorluğu var ve takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyor." diyen Tuzlugöl, bundan sonraki hedefinin tır şoförlüğü olduğunu söyledi. Tuzlugöl, "İşimi çok seviyorum ama bundan sonraki hedefim ise tır şoförlüğü.” diye konuştu.

"İLK BAŞTA YADIRGADIK"

Müşterilerden Bülent Çakırgöz ise “Burada çalışan bir kadın görünce dikkatimizi çekti ve ilk önce yadırgadık. Sevda Hanım da bu işi çok güzel hizmet vererek yapıyor, kendisine başarılar diliyoruz.” dedi.