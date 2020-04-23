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Kahramanmataş'ta, kediye eziyete para cezası

Bir kedinin kuyruğunu çekerek eziyet eden B.A.'ya, 947 lira idari para cezası uygulandı.

DHA |
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Kahramanmataş'ta, kediye eziyete para cezası

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, B.A. isimli şahıs, yakaladığı bir kedinin kuyruğunu çekti.

Başka birisi tarafından kayda alınan o anlar ise sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, hayvanseverlerin tepkisini topladı.

PARA CEZASI UYGULANDI

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ın talimatı üzerine Elbistan Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan araştırmada kimliği tespit edilen B.A.'ya Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü tarafından 947 lira idari para cezası kesildi.

Kahramanmataş'ta, kediye eziyete para cezası

Kahramanmataş'ta, kediye eziyete para cezası

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