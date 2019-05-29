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Kahta’da petrol tankeri devrildi: 1 yaralı

Ham petrol yüklü tankerin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

İHA | 29.05.2019 - 19:24..
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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde trafik kazası meydana geldi.

Hasan Babat (21) yönetimindeki ham petrol yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü Hasan Babat, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulans ile Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

MADDİ ZARAR OLUŞTU

Burada tedavi altına alınan Babat’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kazada tanker içindeki ham petrolün bir bölümünün yola dökülerek zarara neden olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor
Kahta’da petrol tankeri devrildi: 1 yaralı

Kahta’da petrol tankeri devrildi: 1 yaralı

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