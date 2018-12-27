Kahvede Şenlik Var oyunu seyirciyle buluşacak

Sabahattin Kudret Aksal’ın yazıp Murat Ozan’ın yönettiği Kahvede Şenlik Var, 28 Aralık 2018 Cuma günü saat 20.00’de Sefaköy Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

KAHVEDE ŞENLİK VAR

Kadın erkek rolleri, toplumsal kurallar ve bu kurallar çerçevesinde biçimlenen insan ilişkilerinin tartışmaya açıldığı Kahvede Şenlik Var; bir kadın ile bir erkeği karşı karşıya getirir.

Sabahattin Kudret Aksal’ın, uyuşmanın da uyuşmazlığın da en büyük örneği olarak tanımladığı kadın ve erkek, sonunda evlenme niyetiyle denize nazır bir kahvede buluşurlar.

EVLİLİKTE BEKLENTİLER

Zaman zaman, kahvenin nevi şahsına münhasır garsonunun da yönlendirmeleriyle, birbirlerini tanımak ve anlaşmak için uzun bir sohbete başlarlar.

Evlilikten beklentilerin, hayallerin ve düş kırıklıklarının dillendirildiği bu bol eğlenceli sohbetin sonu nereye varacaktır?