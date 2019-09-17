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Kahvedeki taş masanın, yön tabelası olduğu anlaşıldı

Aydın’da 35 yıl önce açılan bir kahvehaneye dekor olarak yerleştirilen mermer taşın, 2 bin yıl önce yön tabelası olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

İHA | 17.09.2019 - 16:41..
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Aydın’ın Karacasu ilçesine bağlı Esençay Mahallesi'nde maden işiyle de uğraşan Zeynel Şenler, 35 yıl önce açtığı kahvehaneye dekor amacıyla koyduğu mermer taşın üzerine, üretim yaptığı kayrak taşını yerleştirdi.

GREKÇE YÖN TABELASI

Bir masa haline gelen tarihi taşın tarihsel işlevinden habersiz olan işletme sahibi ve müşteriler; yıllarca bu taşın üzerinde tavla, okey gibi oyunlar oynayıp çay-kahve içti. 2 yıl önce Afrodisias Müzesi'nde görevli bir arkeolog sayesinde taşın üzerinde Grekçe yazı okunup, taşın tarihsel önemi ortaya çıkartıldı.

Kahvedeki taş masanın, yön tabelası olduğu anlaşıldı

MÜZE MÜDÜRÜ DEĞİŞİNCE TAŞ YERİNDE KALDI

Taşın, Antik Roma devletlerinde mil taşı olarak kullanılan yapılardan olduğu ortaya konulurken, taşın 2 bin yıllık geçmişi olduğunu saptandı. Taşın üzerinde, Afrodisias'a 8 mil-13 kilometre olduğunu anlatan yazı olduğu ifade edildi. Varlığından haberdar olunmasının ardından taş hakkında araştırma yapılıp, üzerine makale yazıldı. Tarihi taşı Afrodisias’a götürüp sergileme çalışmaları başlarken, 2 yıl önce müze müdürünün değişmesi sonucu götürme işlemi tamamlanamadı.

Kahvedeki taş masanın, yön tabelası olduğu anlaşıldı

"YILLARDIR ÜZERİNDE ÇAY-KAHVE İÇTİK"

Taşı, 25 yıl önce atıl vaziyette bulduğunu ifade eden işletme sahibi Zeynel Şenler, “İşletmeme getirdim. Üzerine kendi işlediğimiz kayrak taşlarından koydum. O zamandan beri üzerinde çay-kahve içiyoruz. 3-4 yıl önce müzeden gelen arkadaşlar, bu taşın üzerindeki yazılardan yola çıkarak 3 bin yıllık bir tabela taşı olduğunu söylediler. Bu bizim için önemli dediler. Müze müdürünün tayini çıkınca, bizde kalmaya devam etti. Arkadaşların biri yine görmüş. 'Bunu götürelim' dedi. Bu taşın Afrodisias’a giden yolun nerelerden geçtiğini, kaç kilometre olduğunu gösteren bir taş olduğunu söylediler.” şeklinde konuştu.

Kahvedeki taş masanın, yön tabelası olduğu anlaşıldı

Kahvedeki taş masanın, yön tabelası olduğu anlaşıldı

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