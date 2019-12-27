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Kahvedeki vatandaşın yerli otomobil heyecanı

Yerli elektrikli otomobilinin bugün yapılan tanıtım toplantısını izleyen vatandaşlar, adeta ekran başına kilitlendi.

İHA | 27.12.2019 - 17:38..
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Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından yapılan yerli ve milli elektrikli otomobilin tanıtımı bugün Gebze’de gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen tanıtım toplantısı aynı zamanda milyonlarca vatandaş tarafından ekran başında takip edildi.

Kahvedeki vatandaşın yerli otomobil heyecanı VİDEO

"YAPANLARDAN ALLAH RAZI OLSUN"

Yerli otomobili görmek için kahvede ekran başına kilitlenen vatandaşlar, otomobilin gösterime sunulduğu anı gururla alkışlayarak karşıladılar. Yerli otomobil hakkında konuşan vatandaş, “Heyecanla izledik, çok güzeldi. Bizim için gurur vericiydi. Bütün Türkiye’nin desteklemesini istiyoruz” dedi.
Başka bir vatandaş ise yerli otomobili beğendiğini belirterek “Yapanlardan Allah razı olsun” diye konuştu.

Kahvedeki vatandaşın yerli otomobil heyecanı

Kahvedeki vatandaşın yerli otomobil heyecanı

Kahvedeki vatandaşın yerli otomobil heyecanı

Kahvedeki vatandaşın yerli otomobil heyecanı

Kahvedeki vatandaşın yerli otomobil heyecanı

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