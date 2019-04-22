Kahvehane cinayetinde 4’ncü tutuklama

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 18 Aralık 2018 tarihinde meydana gelen kahvehane saldırısında Emrah Ç. silahla vurularak hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Yaşanan olay sonrası M.T., D.T., S.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

AV TÜFEĞİ İLE YAKALANDI

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden soruşturma kapsamında Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan titiz ve detaylı çalışmalar sonucunda olaya karıştığı tespit edilen 26 yaşındaki D.K. 20 Nisan 2019 tarihinde yakalandı.

Olaya karıştığı tespit edilen D.K. olay sırasında kullandığı suç aleti olan av tüfeği ile birlikte yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



