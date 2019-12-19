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Kahvehane işletmecisi çay ile birlikte gül dağıttı

Manisa’da bir kahvehane işletmecisi, artan kadına yönelik şiddet olayları nedeniyle kahvehanesine astığı yazılar ve müşterilere dağıttığı güllerle kadına yönelik şiddetin son bulması istedi.

İHA | 19.12.2019 - 10:59..
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Son günlerde kadına yönelik şiddet olaylarının artması toplumun farklı kesimlerinden tepki çekerken, Manisa’da erkeklerin uğrak mekanı kahvehanelerden birinde işletme sahibi, farklı bir uygulamaya imza attı.

Kahvehane işletmecisi çay ile birlikte gül dağıttı

EŞLERİNE GÖTÜRMELERİ İÇİN GÜL DAĞITTI

İşletmeci Çetin Akar, kahvehanenin camlarına “Kadınlar bize Allah’ın hediyesidir. Kadın şiddetine hayır. Kahvede çay içelim, birer çiçek hediye edelim kadınlarımıza.” yazılı afişler asarak, müşterilerine eşlerine götürmeleri için gül takdim etti.

Kahvehane işletmecisi çay ile birlikte gül dağıttı

ŞİDDET HABERLERİNDEN BIKTI

Çoğu müşteri hayatlarında ilk kez eşlerine çiçek götüreceklerini belirtirken, kadınların baş tacı olduklarını ve şiddet olaylarının artık son bulmasını istedi. 36 yaşındaki 3 çocuk babası Çetin Akar ise haberlerde neredeyse her gün bir kadın cinayeti veya bir kadının uğradığı şiddetin yer aldığını ve durumun kendisini çok rahatsız ettiğini anlattı.

Kahvehane işletmecisi çay ile birlikte gül dağıttı

"GELECEK NESİLLERE ÖRNEK OLALIM"

Kadına yönelik şiddeti önleyebilmek için bir şeyler yapılması gerektiğini kaydeden Akar, yaptığı çalışmanın Manisa’da, hatta Türkiye’de örnek olmasını istedi. Akar, “Kadınlar bizler için birer çiçektir. Kadınlar, bizlerin baş tacıdır. İnsanlarımızın toplandığı alanlar hep kıraathaneler. Bu yazıları sürekli burada gördükleri zaman minimum yüzde 70-75 insanlarımızın değişeceğine inanıyorum. Böyle bir çalışma inşallah örnek olur. Bizler genç olarak gelecek nesillerimize örnek olalım ve gelecekte kadınlarımız şiddet mağduru olmasın.” dedi.

Kahvehane işletmecisi çay ile birlikte gül dağıttı

Kahvehane işletmecisi çay ile birlikte gül dağıttı

Kahvehane işletmecisi çay ile birlikte gül dağıttı

Kahvehane işletmecisi çay ile birlikte gül dağıttı

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