Kahvehanede otururken maganda kurşunuyla yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde arkadaşlarıyla kahvehanede oturan Mülayim Hastürk (72) bir anda masaya yığıldı.

ARKADAŞLARI FARK ETTİ

Hastürk'ün durumunu fark eden arkadaşları, yaptıkları kontrollerde sırtından kan geldiğini gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Hastürk'e ilk müdahalede bulundu. İlk görünüşte hayati tehlikesi olan Hastürk, Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Mermiyi kimin ateşlediği konusunda polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken, kahvehanede oturduklarını ifade eden Sabit Balkan, "Sohbet ediyorduk. Bir anda pat diye bir ses gelince, masaya yığıldı. Sonra sırtında saçma gibi bir şey vardı. Sırtı açılmıştı. Nereden geldiğini bilmiyoruz. Biri, rast gele ateş etti gibi duruyor." dedi.

Polis, olayla alakalı tahkikat başlattı.