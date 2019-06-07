taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7961
Euro
6.5775
Altın
1345.85
Borsa
93671.38
Gram Altın
250.712

Kahvehanede otururken maganda kurşunuyla yaralandı

Bursa'da kahvehanede arkadaşları ile oturduğu sırada sırtına mermi isabet eden bir kişi, ağır yaralandı. Yaşlı adamın hastanede tedavisi sürüyor.

İHA | 07.06.2019 - 16:02..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde arkadaşlarıyla kahvehanede oturan Mülayim Hastürk (72) bir anda masaya yığıldı.

Kahvehanede otururken maganda kurşunuyla yaralandı

ARKADAŞLARI FARK ETTİ

Hastürk'ün durumunu fark eden arkadaşları, yaptıkları kontrollerde sırtından kan geldiğini gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Hastürk'e ilk müdahalede bulundu. İlk görünüşte hayati tehlikesi olan Hastürk, Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'da maganda dehşeti İZLE

MAGANDA ARANIYOR

Mermiyi kimin ateşlediği konusunda polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken, kahvehanede oturduklarını ifade eden Sabit Balkan, "Sohbet ediyorduk. Bir anda pat diye bir ses gelince, masaya yığıldı. Sonra sırtında saçma gibi bir şey vardı. Sırtı açılmıştı. Nereden geldiğini bilmiyoruz. Biri, rast gele ateş etti gibi duruyor." dedi.

Kahvehanede otururken maganda kurşunuyla yaralandı

Polis, olayla alakalı tahkikat başlattı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
'İşsizim' diyen vatandaşa belediye başkanının tepkisi

'İşsizim' diyen vatandaşa belediye başkanının tepkisi

664
Neymar'ın ifadesi alındı

Neymar'ın ifadesi alındı

114
Huawei yaptırımına Facebook da katıldı

Huawei yaptırımına Facebook da katıldı

167
Aleyna Tilki yeşil bikinisiyle Bodrum plajlarında

Aleyna Tilki yeşil bikinisiyle Bodrum plajlarında

149
Kırgızlar Ahıskalılara saldırdı

Kırgızlar Ahıskalılara saldırdı

332
Berat Albayrak'ın açıklamalarına Fenerbahçe cevap verdi

Berat Albayrak'ın açıklamalarına Fenerbahçe cevap verdi

464
Akçay'a araç girişleri yasaklandı

Akçay'a araç girişleri yasaklandı

91
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir